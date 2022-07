E’ agli arresti domiciliari ma lo trovano a fare la spesa al supermercato

Agli arresti domiciliari, viene sorpreso all’interno di un supermercato in città. “Mia figlia viene a trovarmi, stavo facendo la spesa per la cena” – così si sarebbe giustificato davanti agli agenti delle volanti un cittadino straniero che non poteva lasciare la propria abitazione. Una spiegazione che non gli ha evitato l’arresto per evasione.