Ecco il calendario di Superlega: per la Gas Sales Bluenergy esordio contro Verona

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inizierà la sua corsa al PalaBancaSport il 2 ottobre con la WithU Verona, il primo impegno in trasferta è invece programmato sette giorni dopo ed è subito derby con Modena Volley che rappresenta anche il primo big mach stagionale per i biancorossi di coach Lorenzo Bernardi e il ritorno di Leal a Modena da ex. Altro big mach per i biancorossi nella settima giornata (13 novembre) quando affronteranno in trasferta Perugia e quindi al PalaBancaSport con Lube Civitanova nella nona giornata (27 novembre).

Il calendario è stato svelato oggi al Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (BO) nel corso dell’evento organizzato dalla Lega Pallavolo e condotta da Maurizio Colantoni con cui si è chiusa la tre giorni di Volley Mercato. Presenti il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, il presidente della Lega Pallavolo Massimo Righi e il Direttore Generale della FIVB. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza giocherà in casa se partite nel girone di andata e 5 lontano da Piacenza. Tre i big match (con Trento, Perugia e Civitanova) che giocherà al PalaBancaSport nel girone di andata.

“E’ un calendario – dice coach Lorenzo Bernardi – che ci deve fare trovare subito pronti, Verona è una delle incognite più importanti della stagione e sarà una out sider della stagione e poi incontremo subito Modena e Trento. Dobbiamo cercare di iniziare con il piede migliore possibile, sarà una stagione lunga e abbiamo avuto esperienze dirette e indirette che le fasi più importanti saranno più avanti e in quei momenti bisogna arrivarci al meglio. Fra qualche settimana inizieremo la pre season, non dovremo avere l’ansia di fare tutto subito, speriamo che i giocatori che faranno i mondiali arrivino senza infortuni”.

Le date – la regular season si svilupperà in poco più di sei mesi, fra il 2 ottobre 2022 e il 12 marzo 2023 (data dell’ultima giornata). Solo un turno infrasettimanale: lunedì 26 dicembre (tredicesimo turno, secondo di ritorno) e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronterà al PalaBancaSport Modena. La Supercoppa Italiana 2022, che per la settima volta adotterà la formula della Final Four, si disputerà fra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, partecipano Sir Safety Perugia, Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Modena Volley.

L’edizione della Coppa Italia coinvolgerà le prime otto classificate del girone d’andata. I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo il dodicesimo turno di regular season, si giocheranno quindi in gara unica in casa della miglior classificata mercoledì 28 dicembre e giovedì 29 dicembre. La Final Four è in programma il 25 e 26 febbraio 2023.

Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della regular season, che si affronteranno nei quarti di finale (al meglio delle cinque partite); semifinali e finali si giocheranno sempre al meglio delle cinque partite, con gara 1, gara 3 e gara 5 da giocare in casa della miglior classificata. I Play Off scudetto prenderanno il via domenica 19 marzo con gara 1 dei quarti di finale e si concluderanno domenica 14 maggio (data eventuale di gara 5). Dal 29 aprile al 13 maggio 2023 si giocherà la Finale 3° Posto al meglio delle cinque partite e vi parteciperanno le perdenti le Semifinali scudetto (la vincente accede alla Champions League 2023/2024, la perdente alla CEV Cup 2023/2024).

Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà in regular season di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, alla sua quarta presenza consecutiva in massima categoria. Tra parentesi la data della gara d’andata e quella di ritorno.

1ª giornata – (2 ottobre 2022 – 18 dicembre 2022)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – WithU Verona

2ª giornata – (9 ottobre 2022 – 26 dicembre 2022)

Modena Volley – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

3ª giornata – (16 ottobre 2022 – 8 gennaio 2023)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Itas Trentino

4ª giornata – (23 ottobre 2022 – 15 gennaio 2023)

Emma Villas Aubay Siena – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

5ª giornata – (30 ottobre 2022 – 22 gennaio 2023)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Vero Volley Monza

6ª giornata – (6 novembre 2022 – 29 gennaio 2023)

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

7ª giornata – (13 novembre 2022 – 5 febbraio 2023)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Sir Safety Susa Perugia

8ª giornata – (20 novembre 2022 – 12 febbraio 2023)

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

9ª giornata – (27 novembre – 19 febbraio 2023)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cucine Lube Civitanova

10ª giornata – (4 dicembre 2022 – 5 marzo 2023)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

11ª giornata – (11 dicembre 2022 – 12 marzo 2023)

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza