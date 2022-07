Ecipar Piacenza scuola partner di “Bio to B” 2022 a Bologna

Biografilm Festival International Celebration of Lives è il Festival cinematografico dedicato alle storie di vita e al cinema di qualità di fiction e documentario, tenutosi dal 10 al 20 giugno a Bologna. Da nove anni il festival affianca alla proposta per il pubblico anche un appuntamento dedicato ai professionisti: il Bio to B Industry Day, che si è tenuto dal 16 al 18 giugno.

L’evento annuale di Biografilm è destinato al networking business to business tra professionisti dell’audiovisivo, con l’obiettivo di promuovere e supportare le produzioni italiane ed europee di documentari aiutandole a trovare co-produttori, seller, distributori internazionali, partner e festival europei. Partecipano ai lavori Film Commission, producer, distribuzioni, festival, commissioning editor, project scout italiani e internazionali. I professionisti europei dell’industria cinematografica hanno l’opportunità di incontrarsi e discutere i propri progetti in un contesto internazionale. Nel corso dell’evento, si sono svolti pitching forum, workshop, tavole rotonde e incontri “one-to-one” con professionisti del settore.

Ecipar Piacenza, grazie all’organizzazione e collaborazione dei docenti per lo svolgimento del percorso “Dall’idea al pitch”, si è accreditata come scuola partner di “Bio to B Industry Days 2022”. “La partnership – spiegano – è stata fondamentale per i nostri studenti. Tutti loro hanno, infatti, avuto il privilegio e la possibilità di accedere in via esclusiva con accrediti gratuiti ai vari incontri, pitching e opportunità professionali del BIO TO B, confrontandosi con un network di altissimo livello professionale, in cui non sono mancate le occasioni di business e le importanti relazioni con il settore”. In particolare gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare alle seguenti attività: Pitching Forum – I team dei progetti hanno presentato le loro proposte attraverso un pitch registrato; Meeting individuali – I team dei pitch hanno avuto l’opportunità di discutere i progetti in maniera più approfondita a livello individuale con i professionisti del settore invitati.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati accreditati come “School Partner” del festival Bio to B 2022 – commenta il presidente di Ecipar Piacenza Marco Salvatori -. Crediamo fortemente nei progetti dedicati al settore del cinema e dell’audiovisivo, che coltiviamo con passione e successo da alcuni anni come Ecipar Piacenza e siamo certi che questa sarà la prima di una lunga serie di importanti partnership da offrire come valore aggiunto ai numerosi iscritti ai nostri percorsi professionali nell’ambito. Agli studenti che hanno partecipato ed assistito al festival non resta che augurare un brillante futuro”.

Per rimanere aggiornati sui prossimi corsi ed opportunità, è possibile seguire Ecipar Piacenza attraverso i social e il sito web.