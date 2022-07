Elisoccorso a Fiorenzuola, rinnovata la convenzione con l’Ausl

Il Consiglio Comunale di Fiorenzuola d’Arda ha approvato all’unanimità il rinnovo della convenzione già attiva con l’Ausl di Piacenza, in merito all’utilizzo del campo da calcio numero “2” situato a nord della città – all’interno del centro sportivo di via Corridoni – come area di atterraggio per l’elicottero di emergenza sanitaria “Helicopter Emergency Medical Service” (Hems) della Regione Emilia-Romagna. La convenzione, inizialmente istituita tre anni fa e di durata triennale, è stata prorogata per cinque anni, sino al 30 giugno 2027.

IL SERVIZIO HEMS E LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO

La convenzione rinnovata definisce la normativa di utilizzo dell’impianto, concesso a titolo gratuito dal Comune di Fiorenzuola d’Arda all’Ausl di Piacenza, affinché la struttura possa ospitare l’attività di atterraggio diurno e notturno degli elicotteri dedicati al servizio Hems in Regione. L’area potrà inoltre essere utilizzata, previa autorizzazione dalla centrale operativa 118 “Emilia Ovest” – quella di specifica competenza sul territorio comunale di Fiorenzuola d’Arda – anche dai mezzi di vigili del fuoco e forze dell’ordine. “L’impianto “2” è sicuramente l’ideale dal punto di vista logistico, perché dotato di adeguata illuminazione necessaria per consentire l’attività di atterraggio notturno”, ha spiegato il Sindaco Romeo Gandolfi nel corso dell’adunanza consiliare, presentando il rinnovo della convenzione: “Questo campo venne scelto già tre anni fa come base idonea per gli elicotteri Hems per la sua vicinanza all’ospedale cittadino, ed a via Roma, importante arteria della città anche perché facilmente raggiungibile dalla tangenziale”.

Le basi Hems attive in Regione sono quattro: quelle di Bologna (unico sito da cui parte l’elicottero in orario notturno), Parma, Ravenna e Pavullo nel Frignano (da cui parte l’elicottero che svolge anche funzioni di soccorso “SAR”, “search and rescue”, in collaborazione con il Soccorso Alpino Regionale).