Enrico Battini nuovo presidente della coop “I Perinelli”

Rinnovo delle cariche sociali per la cooperativa agricola I Perinelli. Mercoledì 20 luglio, presso la sede di Ponte dell’Olio l’assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, che risulta composto da Enrico Battini (presidente), Mosè Scalas (vicepresidente) e dall’imprenditore agricolo Daniele Labinelli. Coordinatrice della Cooperativa è Beatrice Rebecchi. All’assemblea hanno partecipato anche i rappresentanti di Confcooperative e del Consorzio Cascina Clarabella di Brescia, con cui I Perinelli collabora attivamente in relazione al bando per l’inserimento lavorativo di persone con fragilità.

“Con questo voto – è il commento del neopresidente Enrico Battini – i soci de I Perinelli hanno confermato la volontà di rafforzare il legame con il territorio piacentino, e in particolare con la Val Nure, e di restare fedeli alla specificità del mandato di azione sociale con cui è nata la Cooperativa”.

Foto 3 di 4







IL NUOVO CDA – Il presidente Enrico Battini riveste all’interno della Cooperativa anche il ruolo di educatore ed è responsabile dei percorsi di tirocinio e di inserimento dei lavoratori accompagnati, oltre che dei progetti dedicati a scuole e famiglie. Mosè Scalas è l’operatore sociale che, fin dalla nascita del progetto, segue sul campo i lavoratori, affiancandoli e supportandoli nel lavoro quotidiano in vigna e in cantina. Daniele Labinelli è il titolare dell’Apicultura Centofiori di Albarola, con cui I Perinelli collaborano per la produzione del miele, un’attività su cui la cooperativa ha in cantiere nuovi progetti con l’obiettivo di creare ulteriori percorsi di inserimento lavorativo. L’ingresso di Labinelli nel CDA rafforza il legame che la Cooperativa ha costruito con il tessuto economico del territorio, e che è attestato anche dalle numerose collaborazioni sia con attori del mondo cooperativo, come la Cooperativa di Comunità Val Nure, sia con le istituzioni locali e con scuole, asili e centri estivi.

I PERINELLI – I Perinelli è una cooperativa agricola sociale nata nel 2013 su impulso del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Piacenza, e in collaborazione con il Consorzio Cascina Clarabella, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro per persone con fragilità, favorendo percorsi di cura e riabilitazione.

Attualmente la Cooperativa impiega 15 persone, di cui 11 sono lavoratori fragili (10 assunti a tempo indeterminato), a cui si aggiungono 9 tirocinanti inseriti in percorsi di riavvicinamento al lavoro con diverse mansioni. La Cooperativa produce vino e miele biologici ed effettua piccole lavorazioni conto terzi, con un’attività sociale che genera anche valore economico nel rispetto dell’ambiente e del lavoro delle persone. Nel corso degli anni la cooperativa ha instaurato proficue collaborazioni con altre realtà del territorio, che si sono concretizzare nella creazione di percorsi e attività laboratoriali che hanno coinvolto decine di studenti con disabilità residenti a Piacenza e nella sua provincia.