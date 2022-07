Eric Gales protagonista della terza serata del festival Dal Mississippi al Po

Joe Chiariello e Antony Scola inaugurano la terza serata, venerdì 22 luglio, in piazza Molinari a Fiorenzuola d’Arda della XVIII edizione del Festival Blues Dal Mississippi al Po, organizzato da Fedro Cooperativa. Il duo si è esibito proponendo i classici della musica blues in un crescendo di applausi che preludono all’arrivo della star della serata Eric Gales con la sua band che giunge sul palco in un tripudio di applausi. Miglior chitarrista vivente al mondo, Eric Gales, è considerato uno dei più grandi nomi del blues.

L’americano di Memphis nella propria carriera ha tracciato un percorso che ha rinvigorito il blues con virtuosismi e una spavalderia che lo hanno consacrato come il secondo Jimi Hendrix. Il pubblico, numerosissimo tanto da occupare anche il sagrato della chiesa, si incendia e risponde divertito ed entusiasta alle richieste dell’artista: due ore di musica blues, rock e soul trascinano i presenti sotto il palco – richiesta dell’artista – perché in fondo il rito collettivo dello stare insieme si celebra vicini e uniti dalla musica. Da mancino Gales affronta virtuosismi incredibili che trasportano la piazza di Fiorenzuola nei palchi blasonati del blues.

Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa: “Questa sera entriamo nella storia del blues con una vera bomba! Eric Gales è un artista straordinario in grado di incendiare il pubblico e trasportarci nel vero mondo blues e rock. Questo nostro Festival si arricchisce di nuovi grandi appuntamenti e ne siamo orgogliosi”. Paola Pizzelli, vice sindaco Comune Fiorenzuola: “Da madrina del Festival non posso che essere felice di vedere la nostra bellissima piazza piena di gente. Siamo grati a Fedro Cooperativa per aver costruito queste cinque serate trasformando Fiorenzuola nella capitale del blues. Un ringraziamento va anche a tutti gli sponsor: Gas Sales Energia, Alleanza Coop 3.0, Banca di Piacenza, 360 Pay, Allianz Agenzia di Fiorenzuola, PONGINIBBI Group, LTP, Emilia Informatica, Onesti Group, MTA Assistenza, Mode Piacenza, Fen Cucine, El In, Teco, Gianluca Croce, Comune di Fiorenzuola e la Fondazione di Piacenza e Vigevano”.

Marcello Minari, Ass. Sviluppo economico ed industriale, bilancio, personale, commercio e fiere e mercati: “Ringraziamo Fedro e tutto il pubblico. Sono un grande appassionato di rock e blues da sempre, e so che la serata si scalderà ancora di più grazie a Eric Gales, un mito che ci rende famosi e ci offre l’opportunità di parlare di noi fuori dai confini di Fiorenzuola”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

sabato 23 luglio: alle 21 Stefano Barigazzi e alle 22 Francesco Baccini

domenica 24 luglio: alle 21 sarà di scena Anders Osborne, e alle 22 Mike Zito.

Tutti i concerti avranno un ingresso a pagamento: la prevendita dei biglietti è attiva sui siti www.ticketone.it e www.fedrocooperativa.com; al locale Caffè Tre Mori di Fiorenzuola d’Arda o presso la libreria Fahrenheit 451 di Piacenza.