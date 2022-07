Estate Farnese, il concerto di Toquinho spostato in Santa Chiara

Estate Farnese, la rassegna si sposta ancora temporaneamente in Santa Chiara per il concerto di Toquinho, uno dei più grandi cantautori brasiliani di tutti i tempi. Lo spettacolo è in programma stasera, 27 luglio, alle 21 e 30, negli spazi recuperati lungo lo Stradone Farnese.

Il suo spettacolo rappresenta un omaggio alla musica brasiliana ed un tributo a quei grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e poesia: Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Carlos Lyra e Chico Buarque de Hollanda. La poesia della Bossa Nova e la magia inconfondibile del Samba. Toquinho proporrà brani di grande fascino e magia: il grande musicista internazionale eseguirà tra le altre, le melodie e le armonie di Tristeza, Chega De Saudade, Felicidade, Garota de Ipanema, La Voglia e Aquarelo. Con la sua voce calda e quel tocco delicato sulla chitarra è l’espressione genuina e veritiera di quel linguaggio musicale che ha caratterizzato la storia artistica del Brasile, tra malinconia e felicità estrema. Insieme alla splendida voce della brasiliana Camilla Faustino, Toquinho darà il via al suo tour italiano proprio a Piacenza.

Le prenotazioni possono avvenire online attraverso TicketOne o è possibile acquistare i biglietti alla biglietteria nella sera stessa degli spettacoli.