“E…state in Unicatt!”, tre giornate di orientamento in Cattolica

Da martedì 12 luglio al campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si terranno le giornate di orientamento delle lauree triennali e a ciclo unico. L’iniziativa, che prende il nome “E…state in Unicatt!”, sarà utile per trovare le risposte alle tante domande che gli studenti si trovano a dover rispondere quando sono chiamati a scegliere il percorso di laurea a loro più congeniale. Quali sono le possibilità tra cui scegliere dopo il diploma? Che cosa cambia dalla scuola superiore all’Università? Come si affronta con consapevolezza la scelta del corso di laurea? Durante la giornata si cercherà di dare una risposta a queste e ad altre domande, ma anche di colmare la curiosità degli studenti e soprattutto di orientarli nell’offerta dei corsi proposti dall’Università Cattolica.

Il programma di martedì 12 luglio prevede alla mattina un incontro di orientamento – virtuale e in presenza – per scoprire le opportunità a disposizione degli studenti una volta diplomati. Questi ultimi avranno modo di conoscere il contesto universitario e i corsi di laurea disponibili in tutti i campus dell’Università Cattolica per arrivare a scegliere il percorso più adatto a loro. Nel pomeriggio invece ci sarà spazio per le lezioni e i laboratori in presenza. Sarà questa l’occasione per mettersi alla prova partecipando ad attività laboratoriali e sperimentando la didattica. Un’interessante modalità per coltivare le proprie passioni grazie ai workshop e alle attività pratiche, scoprendo come si studia in università. Durante la giornata vi sarà anche la possibilità di visitare la sede dell’ateneo, dialogando con gli studenti iscritti.

Il programma di martedì 12 luglio – Dalle 10 alle 12.30:

“L’Università, questa sconosciuta!”: un incontro di orientamento.

– Dalle 14.30 alle 15.30: Laboratorio: attività di degustazione semplice presso il SensoryLab, Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. Il laboratorio consentirà di sperimentare le principali tecniche di valutazione sensoriale applicate ai prodotti alimentari, in un contesto che ripropone le circostanze di consumo degli alimenti. Gli studenti saranno guidati in attività di analisi, volte a misurare e interpretare quelle risposte ai prodotti che sono esito della percezione tramite tutti i sensi umani: udito, vista, olfatto, tatto e gusto.

– Dalle 15.30 alle 16.00: Visita della sede di Piacenza dell’Università Cattolica.

Il programma di mercoledì 13 luglio – Scienze agrarie, alimentari e ambientali tecnologie alimentari

– Dalle 9 alle 10 in Aula San Francesco presentazione dei corsi di laurea triennali di Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari e Food Production management con il preside di facoltà Marco Trevisan e il professore Edoardo Fornari. Dalle 10 alle 13 visita guidata del campus.

Economia e Giurisprudenza

– Dalle 10 alle 11 presentazione del corso di laurea triennale di Economia aziendale con il professore Sebastiano Grandi; dalle 11 alle 12 presentazione del corso di laurea triennale in Management per la sostenibilità con il professore Francesco Virili.

– Dalle 12 alle 13 presentazione del corso di laurea a ciclo unico di Giurisprudenza con il professore Marco Allena.

– Dalle 10 alle 13 visita guidata del campus.

Il programma di giovedì 14 luglio – Scienze della formazione

– Dalle 9 alle 10 in Aula 16 presentazione del corso di laurea triennale di Scienze dell’educazione e della formazione e a seguire del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria con il professore Pierpaolo Triani.

– Dalle 10 alle 13 visita guidata al Campus.

Per consultare il programma e iscriversi: https://www.unicatt.it/orientamento-eventi-di-orientamento