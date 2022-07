Festa dei neo diplomati del Respighi il 12 luglio

Come ormai da tradizione di questi ultimi anni, al termine degli esami di maturità, il liceo Respighi festeggerà i suoi studenti in uscita, con una cerimonia dedicata alla consegna dei diplomi. Quest’anno, l’evento si svolgerà il giorno 12 luglio, presso il locale Lux di Piacenza e prevederà una prima parte istituzionale alla presenza delle famiglie dei ragazzi ed una seconda di meritata festa per tutti i neo-diplomati. Parti salienti della serata saranno, come di consueto, gli interventi delle autorità ospiti ed il tradizionale lancio del tocco, tipico copricapo dei diplomati, da sempre il momento più emozionante della cerimonia.

Quest’anno la realizzazione dell’evento sarà possibile anche grazie al prezioso contributo di Gas Sales Energia che ha donato alla scuola ben 150 tocchi per i ragazzi diplomati e ha regalato loro 200 biglietti di ingresso alla prima partita casalinga della stagione 2022/2023 della squadra di pallavolo maschile di Superlega Serie A, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.