Fiamme in Strada dell’Anselma, vigili del fuoco al lavoro. Circolazione ferroviaria sospesa

Diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme alla protezione civile, stanno operando per contenere un incendio scoppiato nel primo pomeriggio a Piacenza tra Strada dell’Anselma e via Piemonte. Le fiamme, partite da alcune sterpaglie, si sono avvicinate alla ferrovia. Sul posto anche la Polfer.

Foto 2 di 2



Dalle ore 15.30 sulla linea convenzionale Milano – Bologna, il traffico ferroviario è sospeso tra Piacenza e Pontenure per un incendio in prossimità dei binari I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

In aggiornamento

VIDEO