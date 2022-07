Forti raffiche di vento e pioggia a Piacenza e provincia. Il temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio sulla fiera di S. Antonino affollata di gente, causando danni ingenti agli ambulanti: il vento ha divelto le coperture di banchi e staccato rami e foglie che hanno invaso il Facsal. E poi ha rovesciato i banchi con la merce esposta. Devastazione anche per alcuni gazebo lungo Corso Vittorio Emanuele. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale coadiuvati dai volontari della Croce Rossa per liberare la sede stradale da rami e altri resti di bancarelle.

VENTO E DANNI IN TUTTA LA PROVINCIA – Il fronte temporalesco muovendosi da ovest verso est ha interessato tutto il territorio piacentino nel tardo pomeriggio del 4 luglio. E’ ancora presto per avere un bilancio completo dei disagi e degli eventuali danni, che arrivano a chiudere l’ennesima giornata all’insegna del caldo torrido. Molti gli alberi spezzati a causa delle forti raffiche di vento: in piazza Duomo il forte vento ha fatto spezzare una pianta.

DEVASTATA LA FIERA – Il maltempo ha colpito anche le bancarelle degli ambulanti lungo il Facsal, dove è stata allestita la fiera di Sant’Antonino. In viale Palmerio la caduta di un albero ha ferito, in modo non grave, un ambulante, soccorso dal personale di Croce Rossa in servizio sul posto. Nel tardo pomeriggio è stato autorizzato l’allontamento degli ambulanti dal tracciato della fiera, in accordo tra la Polizia Locale e l’ufficio commercio del Comune di Piacenza, dopo aver informato il sindaco Katia Tarasconi. Il personale del secondo – fa sapere il comandante Mirko Mussi – è stato precettato per restare in servizio in supporto ai colleghi del terzo turno. “Abbiamo già ricevuto diverse richieste di intervento da parte dei cittadini, con antenne divelte e diversi danneggiamenti – spiega il comandante – una situazione che non interessa solo Piacenza, ma è diffuso anche in provincia, ad esempio a Podenzano”.

Anche il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi è intervenuta dalla propria pagina Facebook per esprimere vicinanza agli ambulanti che hanno subito danni: “La tempesta che si è abbattuta sulla città, con raffiche di vento molto violente, ha provocato gravi danni e devastato la fiera di Sant’Antonino sul Pubblico Passeggio e su Corso Vittorio Emanuele II. Un ambulante è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Sono cadute diverse piante in città: in piazza Duomo, in via Lanza, in via Farnesiana, in via Conciliazione, a Roncaglia. Anche le lamiere di alcuni ponteggi sono state staccate dal vento e alcuni semafori sono stati danneggiati. I Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Locale sono impegnate in ogni luogo dove si sono verificati incidenti. Sono in contatto con tutti gli operatori in campo per gestire l’emergenza e normalizzare la viabilità. Voglio esprimere la mia vicinanza a tutti gli ambulanti che, sorpresi dalla furia degli eventi atmosferici, non hanno fatto in tempo a mettere al riparo i propri banchi e la mercanzia e hanno subito tanti danni”.

Nella zona della bassa Valtidone e di Sarmato, vengono invece segnalati problemi con la corrente elettrica. Stessa situazione a Calendasco dove il sindaco Filippo Zangrandi ha comunicato l’interruzione dell’erogazione elettrica: “A causa del maltempo è saltata una cabina di media tensione e circa 1.500 utenti tra Cotrebbia, Incrociata, Calendasco e San Nicolò sono senza luce. Sono in corso le operazioni di ripristino, ma per ora non è noto l’orario di rialimentazione della rete elettrica”.

