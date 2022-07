Franco Grillini ospite al Daturi con la proiezione del film “Let’s Kiss”

Arcigay Piacenza Lambda conclude le proprie attività prima della pausa estiva con due eventi LGBT+ molto importanti. Ecco nel dettaglio le iniziative pubbliche.

Giovedì 14 Luglio ore 21.45 presso il Cinema al Daturi (Viale Risorgimento 4, Piacenza) presentazione con l’Associazione Cinemaniaci del film “LET’S KISS – FRANCO GRILLINI, STORIA DI UNA RIVOLUZIONE GENTILE” con la regia di Filippo Vendemmiati, alla presenza di Franco Grillini, attivista, politico e cofondatore dell’Arcigay. Il film biografico è incentrato sulla figura di Franco Grillini, bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e gay tardivo, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGTB. Attraverso il racconto del protagonista, il biopic, con tono leggero e materiale inedito, ricostruisce oltre trent’anni di storia politica e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza. Un viaggio anche sentimentale lungo i luoghi della vita: dalla casa natale in campagna all’università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da Roma a New York.

Ingresso intero: 6 €

Ingresso ridotto per tesserati Arcigay: 5 €

Venerdì 15 Luglio dalle ore 19 presso Piazza Borgo a Piacenza, in collaborazione con i circoli Chez Moi e Chez Art in occasione dei Venerdì Piacentini, è in programma l’iniziativa BORGO RAINBOW – ricordando i Moti di Stonewall con street food delle attività di piazza Borgo, Dj set con Lord Picchio e Drag Show del Collettivo Drag Attack. Durante la serata è previsto anche un intervento della neo – sindaca Katia Tarasconi. The Stonewall Inn di New York è un bar dove il 28 giugno 1969 avvenne la prima moderna protesta vivace contro la violenza della polizia sulle persone LGBT, commemorata annualmente dai Pride in tante città del mondo e importante anche per l’Italia. Per la prima volta, un vasto gruppo LGBT mise in discussione lo status quo vigente ed insorse in forma più organizzata per tre interi giorni contro le molestie e le brutalità commesse dai poliziotti, sfidando l’omofobia della società.