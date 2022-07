Furgone “trafitto” da una sbarra di ferro: grave l’uomo alla guida

Grave incidente nel pomeriggio del 28 luglio in provincia di Piacenza. E’ accaduto a Cortemaggiore, lungo una strada sterrata a pochi metri dalla provinciale: secondo una prima ricostruzione, un furgoncino Citroën, condotto da un uomo di 59 anni, mentre transitava su un ponticello di un canale agricolo di irrigazione è finito contro la sbarra di accesso ad una strada privata che ha trafitto il veicolo, rimasto poi in bilico sul canale, colpendo l’uomo alla guida.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa di Cadeo e l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Fiorenzuola d’Arda, insieme all’elisoccorso decollato da Brescia. Per estrarre il ferito dal furgone è stato necessario un delicato intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola: i pompieri hanno assicurato il mezzo con alcune funi per evitare spostamenti incontrollati, utilizzando contestualmente i divaricatori idraulici per estrarre dalle lamiere l’uomo. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 59enne è stato elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Parma in codice rosso a seguito dei gravi traumi riportati. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: dei rilievi si occupano i carabinieri del nucleo Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda.