“Garantire dignità nelle sepolture per rispetto della memoria di tutti i defunti”

“Garantire dignità nelle sepolture per rispetto della memoria dei defunti tutti”.

Lo chiedono Stefano Cugini e Luigi Rabuffi, consiglieri comunali di Alternativa per Piacenza, che sul tema hanno presentato una mozione. Cugini e Rabuffi – ricordando che “il Comune di Piacenza, se ancora in vigore la convenzione, offre la possibilità di usufruire di funerali discreti ma decorosi, a prezzi calmierati, gestiti da imprese che aderiscono all’accordo stipulato” – fanno riferimento a segnalazioni pervenute, corredate di documentazioni fotografiche, secondo le quali “all’individuazione di alcune sepolture più “povere” sarebbe riservato un semplice palo di legno con una tabella di cartone plastificato, che con gli agenti atmosferici in breve diventa illeggibile”. Condizioni che “in molti casi non sono temporanee, ma perdurano da anni”.

“Almeno il trapasso dovrebbe contribuire a ridurre, se non eliminare, le differenze sociali e a redistribuire dignità, togliendo ai morti la condizione di invisibili che avevano spesso da vivi” – sottolineano i consiglieri, che chiedono all’amministrazione comunale di “porre in atto ogni azione necessaria affinché, per quanto economiche, siano previste lapidi in materiale durevole e dall’aspetto più dignitoso a indicazione delle sepolture in economia”.