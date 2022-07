Gas, il Comune di Piacenza spende 42mila euro in più per le utenze

I rincari delle forniture di gas naturale colpiscono anche il Comune di Piacenza. Entra in vigore l’aumento di spesa per le utenze comunali già previsto dall’ultima variazione di bilancio.

Per il periodo che va dal 1° maggio 2021 al 30 aprile 2023 alla spesa inizialmente prevista di 632.650 euro si aggiungono altri 42mila euro a causa dell’aumento del costo del gas. Nel biennio in questione, dunque, dalle casse comunali usciranno complessivamente 674.650 euro per le cosiddette “bollette” del gas. La maggior spesa in argomento è finanziata mediante parte del contributo ministeriale utenze luce e gas erogato dallo Stato a sensi dell’art. 27 – comma 2 – del D.L. 17/2022, per garantire continuità ai servizi erogati dagli enti locali, approvato con determinazione n. 1443 del 06.07.2022. Il Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni, Sport e Mobilità ha rilevato la necessità di elevare gli impegni adottati in precedenza per la fornitura di gas naturale per le utenze del Comune di Piacenza a causa del considerevole aumento delle tariffe relative alla materia energetica, dando atto che a tale aumento della spesa non corrisponde un aumento dei consumi.

Il Comune di Piacenza ha aderito alla convenzione “Gas Naturale 13 – Lotto 5”, stipulata dalla Società Consip S.p.A. (Concessionaria servizi informatici pubblici) con la ditta Hera Comm S.p.A. di Imola (BO).

I 42.000 euro richiesti, destinati al riscaldamento, saranno così ripartiti:

Spese per partecipazione e decentramento € 2.000

Spese per stabili di proprietà non adibiti a uffici comunali € 2.500

Spese per uffici tecnici € 2.500

Spese locali uffici comunali € 3.000

Spese di gestione gattile € 3.000

Spese di gestione asili nido € 2.000

Immobili, sedi, servizi sociali e strutture di accoglienza € 20.000

Spese per mercati rionali € 2.000

Spese per mercato ortofrutticolo € 5.000