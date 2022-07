Gazzolo e Zanardi insediano l’ufficio di presidenza “Impegno condiviso”

Consiglio comunale, istituito l’Ufficio di Presidenza. Gazzolo e Zanardi: “Impegno condiviso per il buon funzionamento di tutti gli organismi consiliari”. E’ operativo dalla mattinata di oggi, venerdì 22 luglio, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, costituito dalla presidente dell’assise cittadina Paola Gazzolo e dalla vicepresidente Gloria Zanardi, riunitesi stamani in Municipio.

Leggi anche Paola Gazzolo eletta presidente del consiglio alla prima votazione

“Questo incontro – sottolineano – segna non solo l’avvio ufficiale dell’attività, ma è per entrambe l’occasione in cui ribadire la reciproca collaborazione, l’impegno e la volontà condivisa di far funzionare con efficacia e con la massima partecipazione tutti gli organismi che afferiscono all’assemblea consiliare. A cominciare proprio dall’Ufficio di Presidenza che, come previsto dall’articolo 22 dello Statuto comunale e dall’articolo 3 del Regolamento che norma Consiglio e Commissioni, esamina e discute gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di Presidenza”.