Gioele Dix a Veleia, si recupera venerdì 22 luglio

Venerdì 22 Luglio – Ore 21.30 GIOELE DIX in ATENE O SPARTA? Riflessioni sui nostri stili di vita fra passato e presente – Evento speciale per il Festival di Veleia. Con piacere vi comunichiamo che lo spettacolo “Atene o Sparta? Riflessioni sui nostri stili di vita fra passato e presente” con Gioele Dix ed Eva Cantarella (previsto per il 5 luglio a Veleia e rimandato per problemi di salute di uno degli interpreti) è stato riprogrammato il giorno venerdì 22 luglio alle ore 21.30 sempre a Veleia.

Purtroppo Eva Cantarella sarà impossibilitata a prenderne parte, ma siamo felici che l’evento, costruito ad hoc per il Festival di Veleia, possa avere luogo con protagonista Gioele Dix.

Prendendo spunto dalla contrapposizione fra le due emblematiche città dell’antica Grecia, l’eclettico attore, regista, drammaturgo Gioele Dix darà vita a un progetto speciale per il Festival, spaziando liberamente fra storia, leggende e suggestioni letterarie.

Relazioni sociali, sessualità, scontro fra generazioni, diritti: tematiche intramontabili intorno alle quali Gioele ci guiderà in un’appassionata, imprevedibile indagine.

Posti disponibili: per prenotare, telefonare al numero: 324.9297592

nei seguenti giorni e orari:

Da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30

Domenica e nei giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Oppure Via email: info@veleiateatro.com

A Gioele Dix verrà consegnato il premio del Festival di Teatro Antico di Veleia, una preziosa litografia a tiratura limitata del Maestro Gianfranco Asveri, realizzata in esclusiva per l’edizione 2022 del Festival.

Dopo l’incontro-spettacolo, degustazione di vini e salumi piacentini.