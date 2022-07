Divenuto ormai un appuntamento fisso per gli amanti dei fifties di Piacenza e dintorni, il Sun Rock Festival di Sarmato (PC), dopo due anni di stop causa COVID, non deluderà le lunghe aspettative. Nei giorni 22, 23 e 24 luglio 2022 la kermesse sarmatese ripartirà alla grande, grazie a quattro famose band della scena rock’n’roll italiana e internazionale, altrettanti Dj all’altezza ospitati in una roulotte vintage trasformata in consolle e una pista da ballo da 120 metri quadri dove scatenarsi in libertà.

Come sempre l’offerta musicale è ampia e di grande qualità, per soddisfare anche gli appassionati più esigenti. Si inizia venerdì 22 con l’esibizione dal vivo di “Little Til and his band”, una band caratterizzata dalla capacità di spaziare fra i diversi generi della musica anni ‘50. Sabato 23 andranno in scena ben due band: inizieranno i “The Goose Bumps”, e proseguiranno la serata “Vince and the Moon Boppers”. Domenica gran finale con Mike Sanchez, artista di fama internazionale che raggiunge il Festival, accompagnato dai “The Good Fellas”.

Oltre alle band, ogni serata sarà infiammata dalla musica di 4 Dj: Rocketeer, Andy Fisher, Tommy il Losco e Willy. Venerdì e domenica, poi, al Festival si terranno esibizioni e stage di ballo aperti a tutti i presenti. Come se non bastasse, ad impreziosire l’atmosfera del festival andranno in scena diverse iniziative collaterali e alcune novità. Sempre presenti il classico mercatino vintage, che farà da cornice alla festa, e lo “Stylist corner” per rendere il proprio look in linea con l’atmosfera del festival. E non mancheranno le sorprese dai cuochi della “Sun Rock Kitchen Crew”, con novità in stile americano come i classici maxi-hamburger e altri piatti gourmet, anche per vegetariani.

Infine, per confermare l’impegno che il Festival da sempre coltiva per l’ambiente, confermati piatti e bicchieri riutilizzabili e da quest’anno anche acqua potabile disponibile a tutti, per riempire le proprie borracce portate da casa o quelle ufficiali del festival, in vendita insieme a magliette e altri gadget nella bancarella del merchandising ufficiale. “Anche quest’anno il divertimento sarà garantito” – parola dell’Associazione SLURP, che da ben 17 edizioni fa ballare a ritmo rock ‘n’ roll migliaia di appassionati da tutta Italia.

Programma dell’evento

Venerdì 22 Luglio 2022

● Ore 19.00: Vinyl Dj set

● Ore 21.00: Esibizione e Stage di ballo a cura di Dario Anelli e Carlotta Manzato

● Ore 22.00: LIVE Little Til and his Band – una band caratterizzata da uno stile che intreccia più generi degli anni ‘50, come rock’n’roll, boogie , blues, country e tanto altro.

Sabato 23 Luglio 2022

● Ore 19.00: vinyl Dj set

● Ore 21.30: LIVE The Goose Bumps – un giovane quartetto rockabilly della provincia di Milano. Il loro sound è frizzante, sbarazzino e di chiara ispirazione anni ’50 e trova in “Tremendous Rock ‘n’ Roll” la sua consacrazione nel panorama vintage rock nostrano.

● Ore 23.15: LIVE Vince and the Moon Boppers – Vince Mannino è tra i musicisti più in vista della scena Rockabilly nazionale sin dai primi anni ’80. Chitarrista e cantante siciliano, è un pioniere del rockabilly italiano che è riuscito ad espandere il proprio talento anche in Europa. Oggi è il frontman e chittarista solista de “Vince & The Moon Boppers”.

● Ore 01.00: Vinyl Dj set