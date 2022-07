I 90 anni della linea ferroviaria Piacenza-Bettola, al via la mostra

Nel 1820 da Roma arrivarono gli echi di stupore, esecrazione e infine condanna per una pratica che si svolgeva a Bettola: il mercato dei bambini che venivano venduti per l’accattonaggio a persone che emigravano all’estero. Ai giorni nostri una notizia agghiacciante, che è stata trovata riordinando l’archivio del comune di Bettola, un progetto in corso da alcuni anni.

Dal 23 luglio fino al 30 settembre nel borgo pedemontano della Valnure è in corso una mostra documentaria che celebra i 90 anni dall’avvio della linea ferroviaria Piacenza – Bettola, purtroppo chiusa nei 1965.

L’iniziativa è firmata dal vicesindaco Luca Corbellini, da Gabriele Locatelli responsabile Archivi di Caeb, la cooperativa che gestisce l’operazione di riordino dell’archivio del Comune di Bettola. Inoltre dal collezionista Ferruccio Pizzamiglio.

Foto 3 di 5









Gli archivi sono quegli scrigni del tempo che ci permettono di capire come si sono sviluppate le vicende umane nei secoli. Documenti che ci spiegano perché oggi siamo così. L’inaugurazione, sabato 24 luglio, è stata occasione per conoscere alcuni aspetti della vita che ci ha preceduto, come la pratica che abbiamo riportato poco sopra, un tempo nel quale i bambini erano cose.