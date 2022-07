“Idealmente accanto a voi, perché qui, oggi, è il cuore di Piacenza”

Il messaggio del sindaco Katia Tarasconi letto durante la cerimonia in S. Antonino – Nonostante la positività al Covid le abbia impedito di partecipare alla cerimonia e rinnovare, nelle vesti di neo eletto sindaco di Piacenza, il tradizionale rito dell’offerta del cero, Katia Tarasconi ha voluto sottolineare l’importanza di questo momento inviando, al parroco della Basilica patronale don Giuseppe Basini, un messaggio di cui è stata data pubblica lettura all’inizio della funzione religiosa, prima dell’accensione del cero – tradizionalmente portato dal primo cittadino in rappresentanza dell’Amministrazione comunale – da parte del vescovo, monsignor Adriano Cevolotto.

Di seguito, il testo della nota a firma del sindaco Katia Tarasconi:

Carissimo don Giuseppe,

rivolgo questa lettera a Lei, ai Canonici del Capitolo di Sant’Antonino e a Sua Eccellenza Reverendissima monsignor Adriano Cevolotto, certa di dare voce all’intera comunità piacentina nell’esprimere il legame sincero che ci unisce nella festività del nostro Santo Patrono. Il 4 luglio è l’occasione in cui si rafforzano il senso di appartenenza e la coesione sociale, la riscoperta delle nostre radici, il profilo di un’identità capace di aprirsi, nella solidarietà e nell’amore, all’incontro e al dialogo con il prossimo. Di tutto ciò è simbolo il rito dell’offerta del Cero, che mi apprestavo a vivere per la prima volta nel mio ruolo di Sindaco con emozione autentica, nella sacralità del gesto e nella responsabilità che quei pochi, solenni istanti racchiudono non solo di fronte ai fedeli raccoltisi in Basilica per la celebrazione religiosa, ma agli occhi di tutta la cittadinanza.

Idealmente mi sento lì accanto a voi, tra le persone che rendono omaggio alla figura del nostro Santo Patrono e che tributeranno un meritato applauso di stima al professor Pierpaolo Triani, insignito dell’Antonino d’Oro. Perché qui, oggi, è il cuore di Piacenza: in una comunità che si ritrova e si riconosce intorno ai valori della carità cristiana, nel significato delle nostre tradizioni e di una ritualità mai fine a se stessa, nel calore di un abbraccio che vuol dire inclusione, accoglienza, ascolto reciproco. Nell’avvicendarsi degli incarichi istituzionali e politici, credo che in questi principi stia il filo conduttore che siamo chiamati, con spirito di servizio, a seguire. Vi ringrazio, a nome dell’Amministrazione comunale, per averci richiamato a questa consapevolezza.

Katia Tarasconi

Sindaco di Piacenza