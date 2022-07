Il 18 luglio il primo consiglio comunale: giura il sindaco e si elegge il presidente

Si riunirà per la prima volta lunedì 18 luglio (alle ore 16) il nuovo consiglio comunale di Piacenza dopo l’elezione a sindaco di Katia Tarasconi. A presiedere la seduta, in qualità di consigliere anziano, sarà Massimo Trespidi, consigliere più votato in rapporto ai suffragi ottenuti dalla propria lista.

All’ordine del giorno la convalida del sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti a seguito delle consultazioni elettorali di giugno, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale, la comunicazione del sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta e l’elezione della commissione elettorale comunale.

La presenza, all’interno dei punti all’ordine del giorno, della comunicazione della nuova giunta lascia quindi intendere come la neo sindaca sia intenzionata a chiudere la composizione dell’esecutivo prima della convocazione della seduta. Probabilmente, dunque, eventuali consiglieri che dovessero diventare assessori saranno surrogati nel corso del primo consiglio.

Di seguito la composizione del nuovo consiglio comunale, che potrebbe cambiare in caso di eventuali surroghe legate alla nomina degli assessori



Partito Democratico: Paola De Micheli, Christian Fiazza, Paola Gazzolo, Andrea Fossati, Tiziana Albasi, Sergio Ferri, Salvatore Scafuto, Stefano Perrucci

Lista civica di Katia Tarasconi: Francesco Brianzi, Claudia Gnocchi, Gianluca Bariola, Francesco Casati, Sibilla Brusamonti, Mario Dadati, Luca Dallanegra, Angela Stefania Fugazza

Piacenza Coraggiosa: Serena Groppelli e Boris Infantino

Piacenza Oltre: Gianluca Ceccarelli e Caterina Pagani

Alternativa per Piacenza: Stefano Cugini e Luigi Rabuffi

Liberali: Corrado Sforza Fogliani

Lista civica Patrizia Barbieri sindaco Massimo Trespidi: Patrizia Barbieri, Massimo Trespidi, Jonathan Papamarenghi, Barbara Mazza, Federica Sgorbati

Fratelli d’Italia: Sara Soresi, Gloria Zanardi, Nicola Domeneghetti

Lega: Luca Zandonella