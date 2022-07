Il 4 luglio rimarranno chiusi tutti i servizi amministrativi dell’Ausl di Piacenza

In occasione della ricorrenza di Sant’Antonino, patrono di Piacenza, lunedì 4 luglio 2022 rimarranno chiusi al pubblico tutti i servizi amministrativi dell’Ausl di Piacenza con sede in città e, in particolare: gli sportelli Cup all’ospedale di Piacenza (polichirurgico) e nella sede di piazzale Milano; l’Ufficio relazioni con il pubblico.

Nella stessa giornata, all’ospedale di Piacenza, non saranno attivi: la Farmacia distribuzione diretta; il Laboratorio analisi per i prelievi ematici; il centro accoglienza sanitaria per i profughi provenienti dall’Ucraina (Laboratorio analisi). I servizi della rete provinciale, invece, non subiranno alcuna variazione.