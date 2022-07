“Il bambino nascosto” di Roberto Andò al Bobbio Film Festival

Dopo il debutto con Diabolik dei Manetti Bros, prosegue la 25esima edizione del Bobbio Film Festival.

Stasera, 31 luglio alle 21 e 15, è la volta de “Il bambino nascosto” di Roberto Andò, ospite della serata.

LA TRAMA

Sotto gli occhi del mite professore di musica napoletano Gabriele Santoro (Silvio Orlando) un potente clan camorristico opera indisturbato in un quartiere dove regna la legge del crimine. Ma questa ordinaria, cattiva amministrazione della giustizia subisce una battuta d’arresto quando un adolescente, assieme al suo compagno, scippa la persona sbagliata e per sottrarsi alla condanna del clan si rifugia in casa del professore, il quale accetta di nasconderlo e di rischiare con lui la vita pur di proteggerlo. Insieme costruiscono un rapporto simile a quello tra genitore e figlio.

IL FESTIVAL

Il Bobbio Film Festival è diretto da un comitato artistico costituito dal suo fondatore Marco Bellocchio, originario del borgo emiliano, da Pier Giorgio Bellocchio e Paola Pedrazzini. Il Bobbio Film Festival si radica nell’ormai storica progettualità artistica della Fondazione Fare Cinema, in sinergia con il Comune di Bobbio, con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna e soprattutto di Fondazione di Piacenza e Vigevano, la realtà con cui Fondazione Fare Cinema ha stretto un’importante sinergia con la neonata Bottega XNL nel cuore di Piacenza.