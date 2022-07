Il blues grintoso di Samantha Fish fa il pieno a S. Chiara

Tutto esaurito per il concerto di Samantha Fish, unica data italiana dell’artista, presso il Chiostro dell’ex Monastero di Santa Chiara a Piacenza domenica 17 luglio nell’ambito delle Notti di Santa Chiara promosse da Fondazione di Piacenza e Vigevano e a cura di Fedro Cooperativa che porta l’artista americana in Italia per il Festival Dal Mississippi al Po.

Scaletta applauditissima dai fan arrivati da tutta la Penisola per questo appuntamento con la grintosa Samantha che chiede al pubblico di ballare al ritmo di chitarra e batteria in un crescendo di suoni. Porta a Piacenza i brani del suo ultimo lavoro “Faster” insieme a brani storici. Il New York Times ha definito l’artista “Un’impressionante chitarrista blues che canta con dolce potenza e uno dei giovani talenti più promettenti del genere”. La conferma arriva dal pubblico presente ieri sera: quasi 300 persone di ogni età si alzano per ballare e cantare sotto il palco sin da metà concerto. Accompagnano l’americana Ron Johnson al basso, Wade Thomas alla tastiera e Sarah Tomek alla batteria.

Roberto Reggi, Presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano: “Abbiamo pensato di festeggiare il 30° anniversario della Fondazione aprendo al pubblico il Chiostro dell’ex Monastero di Santa Chiara con eventi culturali grazie a tante associazioni che hanno dato vita ad un calendario ricchissimo. Ringrazio Fedro Cooperativa che questa sera porta in città un personaggio internazionale. Santa Chiara è sempre stato un luogo di accoglienza per i francescani e desideriamo riportarlo a nuova vita riqualificando come studentato per i giovani e luogo di accoglienza dei soggetti fragili. Sono quindi felice di vedere tra il pubblico molti giovani”.

Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa: “Samantha Fish è un tornado biondo, un’artista che sta scalando le vette mondiali con un blues contaminato da tanto rock. Siamo felici di aver portato una ventata di novità e contemporaneità in questa estate musicale piacentina. Dal 20 al 24 ci sposteremo a Fiorenzuola con diversi appuntamenti imperdibili – The Delines, Massimo Priviero, Eric Gales, Francesco Baccini, Mike Zito – per poi trovarci a Travo con il “Duo Bucolico”, “Max Gazzè” e “Giancane”. Torneremo a Piacenza a Santa Chiara per ascoltare un’altra grande artista internazionale: Anguun, madrina 2022 di Africa Mission. La nostra estate corre lungo tutto il territorio piacentino e ci aspetta ancora tanta bellissima musica da ascoltare insieme”.