Non si ferma l’ondata di caldo anomalo sulla provincia di Piacenza. Dopo i picchi monster di venerdì 22 luglio – che hanno fatto registrare a Villanova 39.2 gradi, a Piacenza 37.5, quasi 38 a San Nicolò, quasi 39 a Pontenure, addirittura 35 a Ferriere, oltre 34 a Morfasso e 36,4 gradi a Bobbio, con la sola eccezione del breve temporale abbattutosi su Farini nel pomeriggio – per il weekend la situazione non varia, come indicano le rilevazioni della rete di Arpae.

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di domenica 24 luglio. Allerta arancione per la pianura piacentino-parmense (H2) e gialla per la bassa collina (H1).

Per domenica 24 luglio – avverte la Protezione Civile – è previsto un lieve calo nelle punte massime di temperatura, tuttavia persistono temperature diffusamente attorno a 37 gradi su zone di bassa collina e pianura. Sulle zone di pianura centro- occidentali le temperature raggiungeranno i 38 gradi. Si segnala inoltre la possibilità di brevi temporali sparsi in transito a ridosso del Po nelle prime ore di domenica e lungo il crinale appenninico durante il pomeriggio, con possibili effetti e danni associati. Nel piacentino è il decimo giorno consecutivo di persistenza in pianura delle condizioni di almeno debole disagio bioclimatico (il quarto in collina), con una situazione di stazionarietà che perdurerà anche nelle giornate di domenica e lunedì.

Le temperature a Piacenza e in pianura, nella giornata di domenica 24 luglio, oscilleranno fra i 24 e i 37°, in alta quota fra i 20° e i 30°, con temporali pomeridiani che depositeranno 3mm di pioggia. Nella mattinata di lunedì 25 luglio fenomeni temporaleschi interesseranno colline e rilievi piacentini, solo nubi sparse invece a Piacenza e nella fascia pianeggiante. Nella notte fra domenica e lunedì le temperature scenderanno fino a 24° in città e in pianura e 20° sui rilievi. La massima in pianura toccherà i 38°, mentre in montagna la colonnina arriverà a 29°.

LE PREVISIONI – Se lunedì saremo ancora sotto l’influenza di un promontorio di alta pressione subtropicale, che manterrà condizioni di tempo stabile e temperature elevate, qualcosa potrebbe cambiare tra martedì e mercoledì, per un possibile cedimento dell’alta pressione con possibilità di piogge sparse, localmente anche a carattere di breve rovescio, ed un lieve calo delle temperature. Durerà poco: giovedì è infatti attesa una nuova rimonta dell’alta pressione con tempo stabile e temperature in aumento.

OZONO – E resta alta l’attenzione anche sulla situazione ozono: come comunica Arpae nella giornata di giovedì 21 luglio sono stati registrati superamenti della soglia di informazione (media oraria > 180 microgrammi/m3) in 2 stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, entrambe nella provincia di Piacenza: Corte Brugnatella (max 191 microgramni/metro cubo, n. ore superamento: 3) e Lugagnano (max 188 microgrammi/metro cubo, n. ore superamento: 4): “Il permanere di un promontorio anticiclonico manterrà condizioni di tempo stabile e temperature elevate. Questa situazione meteorologica favorirà il permanere di condizioni favorevole alla formazione di ozono. Si ipotizza pertanto la probabilità di ulteriori superamenti nei prossimi giorni della soglia di informazione”.

Le temperature di questo mese risultano decisamente più alte – in base alle statistiche di Arpae – rispetto ai valori medi climatologici 1991-2010. Nel ventennio in questione, infatti, in pianura la temperatura minima media era di 18°, la massima 31°. Sui rilievi i valori medi erano compresi fra 15 e 25 gradi centigradi. La settimana in corso, dunque, presenta temperature fra i 5° e i 7° in più rispetto alla media del periodo 1991-2010.