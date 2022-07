Il caldo non molla la presa: oltre 39 gradi a Villanova, quasi 32 a Selva di Ferriere

Un’altra giornata torrida, quella di venerdì 22 luglio nel piacentino, con temperature massime che hanno sfiorato i 40 gradi: è il caso di Villanova, dove nel pomeriggio la colonnina di mercurio ha toccato i 39.2 gradi.

Ma l’ondata di caldo (con assenza di precipitazioni) ormai da giorni attanaglia tutta la provincia: come indicano le rilevazioni della rete di Arpae e Meteo Val Nure, 37,5 gradi sono stati rilevati a Piacenza, quasi 38 a San Nicolò, quasi 39 a Pontenure. E anche salendo di quota, la situazione non migliora di molto: a Ferriere si sono superati i 35 gradi (31.6 a Selva), oltre 34 a Morfasso. Non va meglio, anzi, neppure in Val Trebbia, con i 36,4 gradi toccati a Bobbio.

Il tempo resterà stabile per tutto il week end, con la protezione civile che ha emesso un’allerta gialla per temperature elevate nella nostra provincia; nel piacentino è il nono giorno consecutivo di persistenza in pianura delle condizioni di almeno debole disagio bioclimatico (il terzo in collina), che perdureranno anche nelle giornate di sabato e domenica.

LE PREVISIONI – Se lunedì saremo ancora sotto l’influenza di un promontorio di alta pressione subtropicale, che manterrà condizioni di tempo stabile e temperature elevate, qualcosa potrebbe cambiare tra martedì e mercoledì, per un possibile cedimento dell’alta pressione con possibilità di piogge sparse, localmente anche a carattere di breve rovescio, ed un lieve calo delle temperature. Durerà poco: giovedì è infatti attesa una nuova rimonta dell’alta pressione con tempo stabile e temperature in aumento.

OZONO – E resta alta l’attenzione anche sulla situazione ozono: come comunica Arpae nella giornata di giovedì 21 luglio sono stati registrati superamenti della soglia di informazione (media oraria > 180 microgrammi/m3) in 2 stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, entrambe nella provincia di Piacenza: Corte Brugnatella (max 191 microgramni/metro cubo, n. ore superamento: 3) e Lugagnano (max 188 microgrammi/metro cubo, n. ore superamento: 4): “Il permanere di un promontorio anticiclonico manterrà condizioni di tempo stabile e temperature elevate. Questa situazione meteorologica favorirà il permanere di condizioni favorevole alla formazione di ozono. Si ipotizza pertanto la probabilità di ulteriori superamenti nei prossimi giorni della soglia di informazione”.