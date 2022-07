Il Don Chisciotte di Mino Manni in scena a Vigoleno

“Don Chisciotte”, reading per voce, musica e canto che andrà in scena, a ingresso gratuito, il 28 luglio alle 21 nella piazza della fontana di Vigoleno, è il primo degli eventi cittadini inseriti nel calendario del ‘Festival de I Borghi più belli d’Italia 2022’.

L’opera omonima di Miguel de Cervantes è stata adattata da Mino Manni, che offrirà la sua voce accompagnato dal violino di Silvia Mangiarotti, dalle chitarre di Massimiliano Alloisio e di Emilio Belloni, e dal canto di Elisa Dal Corso. Attraverso la lettura recitata e l’interpretazione di alcuni brani più famosi dell’opera di Cervantes il pubblico potrà rivivere alcune delle avventure più divertenti e significative del romanzo, ma non solo: lo spettacolo si avvarrà dell’accompagnamento di musiche ispirate alla Spagna del ‘600.

“Il comune di Vernasca – spiega il sindaco Giuseppe Sidoli – non poteva perdere l’occasione di partecipare a questo festival di spessore regionale. Un evento che così bene coniuga il bisogno di interagire per la valorizzazione dei nostri Borghi, la necessità di rendere sempre più variegata e di spessore l’offerta culturale proposta ai turisti e, infine, la necessità di sostenere con scelte mai scontate le piccole realtà economiche che vivono e creano indotto nei nostri territori”.

“Don Chisciotte è un eroe folle e moderno che crede ancora in principi purtroppo tristemente perduti: rispetto, lealta’, amore e bellezza – racconta l’autore e regista Mino Manni -. Un follia e una modernità che si riscontrano nella pittura del Goya, anch’esso pioniere dell’arte moderna vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800 e quindi tra l’illuminismo e il romanticismo, proprio come a cavallo tra due epoche vivono Cervantes e il suo Don Chisciotte. Questo mio progetto nasce dunque da questo forte legame tra due grandi artisti della pittura e della letteratura universale entrambi spagnoli ed entrambi rivoluzionari”.

Direttore artistico del Teatro Verdi di Fiorenzuola, l’attore Mino Manni si è formato alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman tra l’89 e il ‘91 e si è laureato in Storia del teatro alla Statale di Milano. Innumerevoli le sue esperienze professionali: corsi di teatro per ragazzi, per manager e anche a detenuti in carcere; e poi la co-direzione artistica del Teatro Libero di Milano. Ha recitato con grandi attori e attrici tra cui Degli Esposti, Herlitzka, Vukotic e altri. Fondatore della compagnia I Demoni, Manni ha prodotto, insieme al socio regista Alberto Oliva, oltre 20 spettacoli in scena in tutta Italia, con numerosi titoli dedicati ai grandi classici quali i “Promessi sposi”, la “Divina Commedia”, i “Canti” di Leopardi, “Iliade” e “Odissea”. Numerose anche le sue parti in film d’autore e in serie televisive.