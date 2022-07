Il Fiorenzuola blinda il terzino Danovaro per un’altra stagione

Il Fiorenzuola annuncia di aver rinnovato l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Federico Danovaro anche per la stagione di Serie C 2022/2023. Danovaro, esterno basso classe 2001, si appresta così a vivere la sua seconda stagione con la maglia rossonera, con al momento 18 presenze con la maglia del Fiorenzuola.

“A lui il bentornato in maglia rossonera – fa sapere la società – anche per la nuova stagione, in cui sarà disponibile agli ordini di mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro di lunedì 11 luglio”.