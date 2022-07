Il Fumara MioVolley affida la panchina a coach Enrico Mazzola

Sarà Enrico Mazzola a guidare il Fumara MioVolley nel campionato di serie B2 2022/23: l’allenatore lodigiano che ha già condotto un paio di allenamenti prima della pausa estiva prende il posto di coach Andrea Codeluppi che aveva in panchina nelle ultime due stagioni di B1.

Mazzola, archiviata l’ultima esperienza in ordine di tempo all’Alsenese, vanta un curriculum piuttosto importante alla guida di diverse realtà – basti pensare alla lunga cavalcata dalla serie B alla massima serie con Brescia oltre all’esperienza alla Lupa Piacenza dove aveva incrociato il suo percorso di allenatore con quello di una giovanissima Chiara Scarabelli – e si dice pronto ad affrontare l’esperienza al MioVolley. «La proposta del Consorzio MioVolley mi è parsa interessante, soprattutto per la società e l’organizzazione capillari che potranno permettere ulteriori passi avanti in futuro – queste le prime parole di Mazzola in biancoblu – Obiettivo è quello di costruire una squadra per vincere il campionato, finora abbiamo svolto il lavoro migliore possibile, mancano soltanto alcuni tasselli».

Ad accogliere il nuovo coach della prima squadra del Consorzio è il Direttore Generale, Gabriele Cornalba. «Siamo felici di avere Enrico con noi, lo conosco da quasi trent’anni, in passato mi ha anche allenato per un breve periodo. É un allenatore che si racconta da solo con il suo curriculum, ha voglia di partire con un progetto con noi e con tutto il Consorzio. Metterà a disposizione di tutti noi la sua esperienza e la sua professionalità: impareremo molto da lui e spero che anche lui possa imparare molto da noi».