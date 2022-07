Il giovane portiere Sorzi alla corte di Tabbiani

La società US Fiorenzuola 1922 comunica di aver ufficialmente sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Matteo Sorzi in vista del Campionato Serie C 2022/2023.

Nato a Carpi e cresciuto nel settore giovanile della Reggiana, il portiere classe 2000 vanta diverse esperienze di tutto rilievo in prima squadra. Con 83 presenze in Serie D divise tra le maglie di Correggese, Pianese e Lentigione Calcio, di 36 presenze nella stagione 2021/2022, Sorzi sarà quindi a disposizione di Mister Tabbiani e del suo staff per questo inizio ritiro estivo in quel di Fiorenzuola. “A lui – si legge nella nota diffusa dal club – il benvenuto in maglia rossonera da parte di tutta la società”.