“Il miracolo di Rathaus? Riesce a mettere insieme persone e linguaggi”

“Dopo mesi di progettazione, impegno, sospiri e qualche lacrima, finalmente il primo luglio Rathaus ha aperto le sue porte alla città. “A Piacenza mancava proprio un posto del genere, accogliente, informale eppure stimolante, aperto a chiunque sia interessato al confronto e a proporre o a collaborare a progetti sempre nuovi – è stato il leit motiv delle persone di tutte le età che si sono tesserate da noi fin dal giorno dell’apertura. I lavori di ristrutturazione hanno richiesto tempo, anche perché abbiamo voluto portarli avanti nel rispetto della meravigliosa cornice che ci ospita. L’inaugurazione è stata quindi un momento catartico dopo l’ansia dei mesi precedenti: molti amici vecchi e nuovi che ci sono venuti a trovare, un jam session di musica jazz, un laboratorio informale e un aperitivo in compagnia. Un piacevole assaggio di quello che Rathaus avrebbe finalmente potuto essere”.

Così Maria Parenti, una delle cinque ragazze del circolo culturale che da inizio luglio ha ridato vita agli antichi spazi dell’ex cartoleria Sgorbati di Piacenza (in via Giordani), parla commossa del traguardo raggiunto, consapevole di essere solo all’inizio di un lungo e non facile percorso, ma felice di averlo intrapreso. Ce l’hanno fatta dunque lei, Alice Kovawsky, Katerina Synapalou, Nali Marcoccia e Lesley McBride: ognuna con il proprio contributo e la propria provenienza, queste ragazze competenti, appassionate d’arte e pronte a mettersi in gioco sono riuscite a creare una casa comune per persone di tutte le origini in cerca di un linguaggio condiviso. Rathaus è quindi un circolo culturale Arci, ma soprattutto vuole essere un ambiente polivalente, inclusivo e multiculturale in cui creare, incontrarsi, partecipare, studiare insieme o individualmente.

Abbiamo parlato con Alice e Maria, per esplorare più da vicino lo spirito multifunzionale e poliglotta di Rathaus, una scommessa audace nel cuore di Piacenza, che speriamo stavolta possa fare la differenza.

Avete aperto da neanche un mese e l’affluenza è già molto alta, nonostante luglio e il grande caldo. Ve lo aspettavate?

A dire la verità no, temevamo che il caldo avesse effetto negativo sulla partecipazione. Invece no: il circolo è ben frequentato e gli eventi che abbiamo organizzato finora sono stati tutti sold out. Secondo noi perché Piacenza e i piacentini hanno bisogno di proposte nuove, di un posto in cui confrontarsi ed esprimere sé stessi, o il proprio talento lasciato in ombra. Sotto la crosta conservatrice della città, si nascondono molto cose: bisogna volerle e saperle cercare. Noi ci stiamo provando e abbiamo già 400 associati.

Tra stanze, muri e finestre gli spazi in via Giordani non vi mancano. A cosa destinerete i vari ambienti a disposizione?

Innanzitutto c’è uno spazio già quasi completo che sarà dedicato a laboratori di qualunque entità, e potrà essere sfruttato appieno proprio a questo scopo: perché abbiamo tavoloni, sedie, spazi adeguati e materiale adatto per ‘sporcarsi le mani’. In questo ambiente vogliamo quindi ospitare workshop di diversa tipologia, organizzati da noi o da persone che ci hanno proposto idee interessanti da noi accolte. Un’intera stanza è poi dedicata ai libri e a riviste indipendenti. Un settore a cui teniamo molto quello dell’editoria (a gestirlo sarà Maria Parenti con l’aiuto di tutto il collettivo), per riuscire ad offrire a chi viene a trovarci anche letture un po’ particolari, difficilmente reperibili nelle comuni biblioteche. Qualcosa di diverso dai grandi classici o dalla letteratura consolidata, per intenderci, che comunque non escludiamo certo dal circolo. Ultimo spazio quello dedicato ad una stanza “jolly”, al momento destinata ad attività di studio e lavoro collettivo, per cui abbiamo ricevuto numerose richieste; le persone che lavorano o studiano e al momento non vogliono stare in casa per il caldo o la solitudine sono tantissime. Qui da noi possono scegliere di mettersi nella stanza principale, dove ci sono anche un piccolo bistrot (riservato esclusivamente ai soci) e dove è possibile scambiare qualche chiacchiera, se la loro attività non richiede troppo silenzio. Oppure, se hanno bisogno di privacy, si sistemano appunto in altre stanze. Per adesso gli spazi sono questi, ma è tutto molto fluido e in divenire. Ci saranno iniziative, serate ed eventi di diverso genere che potrebbero implicare un riadattamento dei locali.

Abbiamo capito che siete cariche di entusiasmo per questa nuova avventura. Ma chi sono i tesserati di Rathaus? Quale utenza trova da voi il luogo ideale?

Il circolo ovviamente è aperto a tutti, ma direi che soprattutto vengono studenti, in particolare ragazze, che ci scoprono su online o vedendo le vetrine: entrano a trovarci e trovano tutto molto interessante, al punto che spesso ci propongono attività. Certo, anche il precedente Cedro Lab di via S. Siro ha dato i suoi frutti: tante persone che ci hanno prima conosciuto lì, sono poi state entusiaste di Rathaus. Molte le ragazze provenienti dall’estero che studiano a Piacenza: appassionate di arte, architettura, espressione cercano un punto di incontro e sviluppo di passioni comuni nella città. Ci hanno fatto visita studentesse iraniane, cinesi, polacche, messicane, argentine, in perfetta sintonia con l’intrinseca vocazione internazionale di Rathaus, che vede due delle sue socie fondatrici non originarie del nostro Paese. Una studentessa cinese di architettura ci ha proposto di organizzare un laboratorio di arte cinese antica, declinata però in chiave moderna. Una sfida da noi accolta, che troverà spazio tra i workshop autunnali del circolo. Allo stesso modo siamo riuscite a mettere in contatto un solitario amante di scacchi in cerca di compagni di gioco con altri appassionati scacchisti, probabilmente tutti protagonisti di un futuro torneo in via Giordani. Credo sia questo il miracolo di Rathaus: riesce a mettere insieme le persone in modo informale. Ci entra chiunque abbia bisogno di sentirsi accolto: per bere una birra, leggere una rivista o proporre qualcosa che aiuti a esprimere le proprie inclinazioni.

Un altro elemento di coesione? Il frequente utilizzo della lingua inglese. Il talk del regista americano Jacob Ramsay (in collaborazione con l’associazione Noh studio) su ‘Realtà e finzione in fiction e documentari’ per esempio, è stato un successo: organizzato a Rathaus lo scorso 9 luglio, i partecipanti, dai 18 ai 65 anni, parlavano soprattutto in inglese, anche se la traduzione italiana non mancava. La chiacchierata è durata ben quattro ore, a fronte dell’ora e mezza prevista. Si è trattato infatti di un emozionante colloquio informale che ha inaspettatamente coinvolto tutti i presenti e le loro personali esperienze di vita. A partire dall’argomento chiave dal talk, tutti hanno trovato uno stimolante sentire comune. E la lingua inglese è stato un valore aggiunto per tracciare insieme il terreno. Siamo molto soddisfatte del riscontro che stiamo registrando, moltissimi piacentini colgono e accolgono con entusiasmo lo spirito del circolo e delle sue iniziative.

Quali saranno allora i prossimi eventi?

Durante il periodo estivo, causa il grande caldo che spinge le persone a recarsi fuori città appena possibile, abbiamo deciso di organizzare un programma “light”, rimandando a settembre un palinsesto più fitto. Non mancano comunque appuntamenti interessanti: lo scorso venerdì 22 luglio abbiamo infatti organizzato per i nostri soci un concertino gratuito di jazz, soul e swing a cura del duo Georgia Ciavatta e Renato Podestà, musicisti professionisti della nostra città. Lunedì 25 ci sarà invece l’atteso appuntamento serale con ‘Astro talk’, una piacevole chiacchierata su astrologia e costellazioni organizzata da Arianna Gandaglia, studentessa di lettere appassionata al tema. Sabato 30 avrà poi luogo il nostro BaRATto, uno swap party per permettere a tutti di scambiare oggetti ingiustamente abbandonati ad un polveroso destino: si tratta di un appuntamento importante, che vorremo ripetere con una certa frequenza, come riflesso della marcata sensibilità ambientalista di Rathaus.

Per l’autunno invece non possiamo specificare troppo, ma abbiamo già in serbo diversi appuntamenti, tra presentazioni di libri, organizzazione di mostre, proiezioni di film o documentari indipendenti e poi laboratori, talk e reading. Sicuramente vogliamo che da noi si incrocino linguaggi e persone differenti, per rendere più ricchi la città e i suoi abitanti. Non è una sfida facile, ma l’inizio è stato grandioso, l’entusiasmo non manca e noi ce la metteremo tutta.