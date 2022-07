Il Piacenza “pesca” dalla D il portiere Anatrella e Frosinini

Il Piacenza Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con i calciatori Dario Anatrella e Ruggero Frosinini. Entrambi hanno sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione a favore del club.

Anatrella, portiere classe 2001, è cresciuto tra i settori giovanili di Roma e Paganese. Nelle ultime due stagioni ha difeso la porta di Fidelis Andria e Cavese, disputando con entrambe i play off per la promozione in Serie C e collezionando oltre 50 presenze in Serie D. Al termine dello scorso campionato è stato eletto “Miglior Portiere” nell’ambito del “D Club 2022”, i riconoscimenti che la Lega Nazionale Dilettanti assegna ai migliori interpreti della stagione di Serie D. Frosinini, esterno classe 2001, per due stagioni ha vestito in Serie D la maglia del Lornano Badesse, disputando 38 gare impreziosite da due reti e quattro assist.

“A Dario e Ruggero – scrive il club in una nota – un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa”.