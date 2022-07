Il Piace supera in amichevole la Primavera dello Spezia (4-1)

Dopo il buon test di mercoledì contro il Monza, il Piacenza supera la formazione Primavera dello Spezia nella seconda amichevole precampionato: a Salsomaggiore, in un pomeriggio torrido, i biancorossi si impongono per 4-1, con il tecnico Scalise che ha schierato dal primo minuto i nuovi acquisti Palazzolo e Rossetti.

A segno per i biancorossi Lamesta e Cesarini nel primo tempo, terza rete di Rossetti a inizio ripresa, quindi il gol di Loffredo su calcio di rigore che accorcia le distanze per lo Spezia, prima della rete di Biancheri nel finale che fissa il risultato sul 4-1. Buona complessivamente la prova dei biancorossi, che hanno fatto vedere giocate interessanti in particolare in chiave offensiva.

Il prossimo test per la squadra di Scalise è in programma sabato prossimo, 30 luglio: avversario, a Ripalta Cremasca, sarà la Pergolettese (ore 17). Successivamente, dalle ore 20, i biancorossi si trasferiranno a Gossolengo per la Festa Biancorossa in Piazza Roma, con la presentazione della squadra e delle maglie 2022/23.