Il piacentino Massimo Piepoli nominato vicepresidente della Società Europea di Cardiologia

Massimo Piepoli, direttore di Cardiologia dell’ospedale di Castel San Giovanni, è stato nominato vicepresidente della Società Europea di Cardiologia. A darne notizia l’Ausl Piacenza. Il prestigioso riconoscimento pone lo specialista piacentino ai vertici della più importate società internazionale che opera per la prevenzione, la diagnosi e la gestione delle malattie del cuore e dei vasi sanguigni e nel campo della ricerca, dettando le linee diagnostiche in tutto il mondo.

“Siamo molto orgogliosi di questo traguardo – evidenzia Giuliana Bensa, direttore generale dell’Ausl Piacenza – che dà lustro al nostro territorio e a tutto il nostro Paese. Da molti anni il professor Piepoli si distingue a livello internazionale, soprattutto per l’impegno nell’ambito della sensibilizzazione in materia di scompenso cardiaco e per le sue capacità scientifica di alto livello. È direttore della più importante rivista di prevenzione cardiologica al mondo, è autore di centinaia di lavori e abilitato all’insegnamento accademico; a queste competenze ha affiancato dallo scorso anno anche la conduzione di un reparto ospedaliero. Non possiamo quindi che augurare a lui e a tutta la squadra un buon lavoro”.

“Sono molto felice per questa conferma professionale e personale – sottolinea il professionista – in cui, ammetto, speravo, ma non pensavo possibile: la votazione si è svolta a livello continentale e raggiungere questo obiettivo è una grande soddisfazione per me e per l’azienda che rappresento. Lavorerò con il presidente Franz Weidinger, e i vicepresidenti Christophe Leclercq e Stephan Windecker rientrando nel gruppo decisionale che nel prossimo biennio delineerà le linee direttive internazionali e si raffronterà sia con le società nazionali sia con le aree interne della Società Europea di Cardiologia”.