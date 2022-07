Il piacentino Matteo Rancan nuovo commissario della Lega Emilia

Il capogruppo della Lega Emilia-Romagna, il piacentino Matteo Rancan, è il nuovo commissario della Lega Emilia. “Ringrazio il senatore Andrea Ostellari per il lavoro svolto, per la fiducia e per il grande impegno dimostrati in questi anni. Al contempo gli rivolgo i miei più sinceri auguri per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire all’interno della Segreteria federale. Lo ringrazio altresì per aver proposto la mia figura al Segretario Federale Matteo Salvini, in questo momento di grande rilevanza politica nel quale certo non mancano le sfide” – commenta Rancan.

“Le elezioni che tra poche settimane decideranno il nuovo corso del nostro Paese sono un appuntamento fondamentale per i cittadini – aggiunge il capogruppo leghista – un appuntamento al quale ci presenteremo preparati e decisi a proporre un’alternativa politica concreta e valida per la gestione del territorio, che metta al primo posto la lotta all’immigrazione clandestina, l’abbassamento delle tasse, l’innalzamento delle pensioni e politiche per il mercato del lavoro”. “L’Emilia merita un governo che guardi davvero agli interessi dei cittadini” – conclude Rancan.