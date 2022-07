Il piccolo Speedy ritrovato a Podenzano grazie ai ragazzi del centro educativo Aggrega – Menti

Cane ritrovato con l’aiuto dei ragazzi di Aggrega-menti a Podenzano. “Quest’anno l’iniziativa Aggrega-menti, studiata dall’Amministrazione Comunale per coinvolgere nella realtà delle associazioni locali – scrive il sindaco Alessandro Piva su Facebook – i giovani podenzanesi tra i 13 e i 18 anni, ha visto la partecipazione della FullOfJoy ASD, neonata associazione coinvolta nel monitoraggio faunistico e nell’addestramento cinofilo”.

“Dopo l’ultimo incontro nel pomeriggio di martedì 26 luglio, alcuni volonterosi ragazzi hanno lanciato un allarme via WhatsApp: un piccolo barboncino nero, Speedy, era scappato, perdendosi nella zona del parco urbano di via Di Vittorio. I cinofili in erba a cavallo delle loro inseparabili biciclette si sono lanciati alla ricerca del pelosetto disperso, con il supporto dei due istruttori di FullOfJoy che si sono recati sul posto a dare una mano. Al fianco della proprietaria nel giro di breve tempo Speedy è stato individuato, nascosto tra le sterpaglie, stremato per il gran caldo e spaventato. Tutto è bene ciò che finisce bene: i ragazzi della FullOfJoy hanno aiutato la signora felicissima del ritrovato amico a quattro zampe nelle ultime fasi del recupero, accompagnandolo fino all’auto e rinfrescandolo con un po’ di acqua fresca. Questi ragazzi hanno così potuto mettere in atto ciò che avevano imparato durante gli incontri di Aggrega-menti, dando un contributo importante nella ricerca del cane scomparso. Grazie ragazzi! Grazie FullOfJoy!”