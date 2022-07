Il prefetto Lupo incontra i sindaci neoletti

Presieduta dal Prefetto, si è tenuta in Prefettura a Piacenza una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. All’incontro hanno partecipato, in videoconferenza, il neo eletto Sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi ed il Vicepresidente della Provincia, Franco Albertini, ed, in presenza, i Sindaci confermati in occasione dell’ultima tornata elettorale amministrativa: Paolo Negri per il Comune di Bettola, Andrea Arfani per il Comune di Carpaneto Piacentino, Gimmi Distante per il Comune di Monticelli D’Ongina e Romano Freddi per il Comune di Villanova sull’Arda, nonché i rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

“Nel corso di un cordiale confronto – fa sapere la Prefettura -, il Prefetto ha illustrato le linee degli interventi già avviati nelle materie di comune interesse, evidenziando l’esigenza di lavorare in stretta sinergia, per affrontare e dare risposte ai delicati e complessi problemi del territorio, con riferimento all’importanza del mandato istituzionale dei sindaci, determinanti per costruire una fattiva collaborazione con tutti gli interlocutori istituzionali, nonché della prefettura, in ossequio al principio di sussidiarietà e leale collaborazione. Il Prefetto ha, quindi, formulato loro i migliori auguri di buon lavoro”.