Il week end del VO2 Team Pink inizia con un piazzamento tricolore

Inizia con una top venti tricolore il fine settimana del VO2 Team Pink, impegnato oggi (sabato) a Cherasco nel Campionato italiano Donne Juniores su strada. In terra cuneese, diciassettesima piazza per la faentina Valentina Zanzi, in evidenza nella prima parte di gara con un tentativo di fuga insieme ad Alice Brugnera (Breganze Millenium).

La manifestazione tricolore ha incoronato per il secondo anno successivo in categoria la marchigiana Eleonora Ciabocco (Team Di Federico), al suo terzo titolo italiano dopo quello 2018 nelle Esordienti secondo anno a Comano Terme, il quinto contando anche le due maglie del ciclocross. Completano il podio la cremonese Federica Venturelli (Gauss Fiorin), seconda, e la veneta Gaia Segato (Breganze Millenium), terza.

Domenica le “panterine” saranno di scena a Comeana di Carmignano (Prato). L’under 23 trentina del VO2 Team Pink Elisa Tonelli (classe 2002) parteciperà alla gara Donne Open che partirà ufficialmente alle 14 e che vedrà 86 chilometri 700 metri da percorrere. In precedenza, alle 9 scatterà la corsa Donne Esordienti (34,1 chilometri), poi alle 10,45 toccherà alle Allieve, con 55 chilometri e mezzo a separare partenza e arrivo. In queste ultime due categorie, il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink ha iscritto le Esordienti Paola Zucca, Michela Zucca, Giulia Casubolo, Sara Veneri e Serena Zannoni e le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri e Marta Festa.

Nelle foto di Fabiano Ghilardi, il VO2 Team Pink ai Tricolori Donne Juniores di Cherasco e Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) in azione