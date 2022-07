Il weekend del Festival Beat a Salso, tra musica e party in piscina

Dopo la lunga pausa dettata dal covid, l’edizione numero 28 del Festival Beat è salita di nuovo sul palco. Location dell’evento l’area Mazzini di Salsomaggiore; il Comune in provincia di Parma dal 2007 è diventato la ‘casa’ della manifestazione, nata nel 1993 in Valtidone a Piacenza e dedicata alla musica (e non solo) Sixties.

Archivate le prime due serate, il Festival Beat entra ora nel vivo del weekend, con il leggendario pool party alla piscina Leoni a partire dalle 14, alle 19 in poi si aprono le porte dell’arena Mazzini, con le esibizioni dei Wasted Pido, gli statunitensi Shivas, le leggende dell’underground tricolore Not Moving LTD feschi di nuovo album “Love Beat” (ecco qui la nostra intervista alla frontwoman Lilith) e quelle del garage canadese Gruesomes, che faranno tappa a Salso nella loro unica data italiana. Il programma prosegue anche domani, 10 luglio, con il bis – per chi se lo fosse perso – del party in piscina allo stabilimento Leoni, e poi in serata concerto di chiusura con Barrence Whitfield e dei suoi Savages.

Il Festival Beat è organizzato dall’associazione Bus1, con il sostegno del Comune di Salsomaggiore, la provincia di Parma, la Regione Emilia Romagna e l’Arci di Piacenza.