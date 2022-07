In 600 sotto le stelle in Valluretta per la Marcia della Poiana. In una delle serate più calde dell’estate per i partecipanti alla manifestazione, promossa dall’associazione con Noi in Valluretta, è stato possibile godere della brezza sui colli piacentini. Appuntamento alle 21 del 15 luglio in piazza Europa ad Agazzano, per poi spostarsi tra i campi che circondano il Comune, lungo il tracciato da 9 chilometri della marcia. Ottima l’organizzazione, affiancata dalla Croce Rossa di Agazzano e dagli alpini, che hanno presidiato gli attraversamenti lungo la Provinciale e indicato i punti snodo del percorso. Un tracciato accessibile a tutti e che in tanti hanno deciso di affrontare con i propri amici a quattro zampe, per immergersi nella natura e godere dello spettacolo del cielo stellato.

Bilancio positivo per la settima edizione della manifestazione, dopo lo stop imposto dal covid, nel segno della voglia di natura e convivialità: ottimi i punti ristoro con salumi e frutta fresca, per ritemprare spirito e corpo, con pastasciuttata finale in piazza.