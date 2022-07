In basilica la consegna dell’Antonino d’oro al professor Triani

Nella mattina di lunedì 4 luglio è in programma la tradizionale cerimonia religiosa (ore 11) con la consegna dell’Antonino d’Oro nella basilica, alla presenza del vescovo Adriano Cevolotto: quest’anno il riconoscimento è stato tributato al professor Pierpaolo Triani. Non sarà presente alla cerimonia la neosindaco Katia Tarasconi, in attesa di guarire dal covid.

La celebrazione eucaristica sarà preceduta (ore 10) dal Concerto della Banda Ponchielli, da piazzale Genova a piazza Sant’Antonino. Torna anche l’iniziativa “Il profumo della solidarietà”: nelle adiacenze della basilica di Sant’Antonino sarà possibile trovare un banchetto con la lavanda benedetta il mattino stesso, tutto il ricavato verrà utilizzato per il pagamento delle bollette delle famiglie in difficoltà economica.

LE ALTRE INIZIATIVE – Durante la giornata (dalle 10 alle 22) sarà possibile, grazie alle visite guidate a cura dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e Cooltour, in collaborazione con il Touring Club Italiano, andare alla scoperta della storia e delle suggestioni dell’oratorio di Santa Maria in Cortina (via Verdi); alle 16, 17, 18 e 21 si potrà poi visitare, nei chiostri della basilica di Sant’Antonino, la mostra “Guerre e pace nella Piacenza medievale”, a cura di Giacomo Nicelli, Anna Riva e Patrizia Vezzosi. La giornata si chiudera alle ore 21 in piazza Cavalli, quando andrà in scena il tradizionale appuntamento con “Piacenza nel cuore”, rassegna della canzone dialettale piacentina con Marilena Massarini.