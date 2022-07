In fiamme l’ex baretto di via Caduti sul Lavoro

Intorno alle 2 di notte del 4 luglio sono state avvistate fiamme all’interno dell’ex bar di via Caduti sul Lavoro all’angolo con via Falconi. La struttura di legno era da tempo diventata un rifugio per senzatetto: probabilmente i cumuli di rifiuti hanno contribuito ad alimentare il rogo innescato con tutta probabilità per cause accidentali.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con l’autopompa e l’autobotte. Per domare le fiamme. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Piacenza.