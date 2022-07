Giornate di super lavoro per i vigili del fuoco di Piacenza, impegnati a domare più incendi nei campi della provincia. Nella giornata di ieri, primo luglio, sono stati due gli interventi che hanno tenuto impegnati gli operatori nel pomeriggio. in fiamme un campo di grano a Sarmato e le rive lungo l’argine a Roncarolo di Caorso. In entrambi i casi le colonne di fumo erano visibili anche da lontano.

Una situazione, questa, determinata anche dalla grande siccità di questi giorni: è stata diramata dalla Protezione Civile e dall’Agenzia regionale per la sicurezza un’allerta contro gli incendi, che impone anche il divieto di fuochi d’artificio.