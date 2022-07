Incendio in un’abitazione a Fiorenzuola, 92enne ustionato

Incendio in un’abitazione nella tarda mattinata di sabato 23 luglio in via Torchina a Fiorenzuola D’Arda. Un uomo di 92 anni è rimasto intossicato e ha riportato ustioni agli arti, probabilmente nel tentativo di estinguere le fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola per domare le fiamme che si sono sprigionate a causa di un corto circuito del frigorifero e si sono estese nella cucina dell’appartamento al secondo piano.

Tempestivo anche l’intervento dei soccorritori con un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val D’Arda, l’auto infermieristica del 118 e l’elisoccorso decollato da Parma e atterrato nel campo sportivo di Fiorenzuola. L’uomo, che viveva solo nel’appartamento, è stato elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Parma, le sue condizioni sono serie. Sul posto sono giunti i carabinieri di Fiorenzuola.