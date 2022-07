“Inchiesta logistica rischia di aumentare sfiducia nei sindacati: accertare i fatti al più presto”

“L’Anpi vede con preoccupazione il rischio che il procedimento giudiziario in corso nei confronti di alcuni esponenti sindacali possa di fatto generare fra i lavoratori ulteriori processi di sfiducia nei confronti dei sindacati”.

Così l’Associazione Nazionale Partigiani interviene sull’inchiesta sui sindacalisti della logistica a Piacenza, che ha portato agli arresti di alcuni esponenti di Si Cobas e Usb: “Nei primi decenni della storia repubblicana dell’Italia – ricordano – l’impegno e le azioni sindacali dei lavoratori venivano contrastate dagli organi dello Stato e dalle maggiori aziende, con repressioni, licenziamenti, discriminazioni. Un punto di arrivo importante fu rappresentato nel 1970 dallo “Statuto dei diritti dei lavoratori”, rispetto al quale però negli ultimi anni sono stati fatti dei passi all’indietro, sia sul piano normativo che nell’efficacia del ruolo svolto dalle confederazioni sindacali. Contestando l’azione di queste, ultimamente sono nati anche sindacati autonomi per particolari settori economici, o aree o aziende”.

“Non può essere però dell’Anpi – aggiungono – il giudicare se le più recenti forme di organizzazione sindacale sorte anche nel piacentino, dette di base, in specifico appunto il Cobas e l’Ubs, risultino strumenti più adeguati per la difesa di particolari gruppi di lavoratori attraverso il ricorso a forme di lotta in grado di mettere alle corde via via l’una o l’altra azienda del settore logistico. O se rappresentino una delle non positive tendenze attuali alla frantumzione dell’azione sindacale, frantumazione che ne sta indebolendo la capacità di difesa del mondo del lavoro nel suo complesso, a partire dagli strati più deboli – deboli anche per quanto riguarda le loro possibilità di lotta sindacale -: i lavoratori disoccupati, del lavoro nero, del precariato, delle partite Iva improprie”.

“L’Anpi vede con preoccupazione il rischio che il procedimento giudiziario in corso nei confronti di alcuni esponenti sindacali possa di fatto – aldilà delle dichiarazioni della Procura di Piacenza – generare fra i lavoratori ulteriori processi di sfiducia nei confronti dei sindacati, nel momento in cui fossero portati a pensare che l’azione sindacale può anche essere utilizzata da esponenti spregiudicati per conseguire tornaconti personali. La nostra preoccupazione deriva anche dal fatto che nell’ordinamento giuridico italiano i cittadini debbono si essere ritenuti innocenti di quanto loro imputato fino a sentenza di condanna passata in giudicato, ma che normalmente occorrono degli anni prima che si arrivi alla conclusione del processo giudiziario. E intanto il dubbio della colpevolezza peserebbe in varie forme nella vita sindacale”.

“Esprimiamo dunque – concludono – l’auspicio e l’invito che il procedimento in atto sia svolto nel modo più sollecito, e l’auspicio, nonché la speranza, che gli esponenti che ne sono investiti possano già nella fase iniziale del procedimento allontanare da loro ogni sospetto di comportamento censurabile e che la Procura ne prenda tempestivamente atto”.