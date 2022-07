“Incontri informativi per contrastare le truffe agli anziani”

“Promuovere una maggiore consapevolezza, per difendersi da un reato che spesso aggiunge, al danno materiale, un forte disagio psicologico per le vittime, talvolta restie a denunciare proprio per timore di essere colpevolizzate della propria buona fede”.

Così il Prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, che ha presieduto una riunione della 1° Sezione Conferenza Permanente – Amministrazione d’Ordine, per un’analisi e monitoraggio sull’andamento degli episodi di raggiro ai danni di anziani. Alla riunione hanno partecipato i Sindaci della provincia, il Presidente dell’Unione Valnure Valchero, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle Organizzazioni Sindacali e della diocesi Piacenza-Bobbio. In apertura dei lavori, il Prefetto ha evidenziato, oltre alla “necessità di proseguire e intensificare le attività repressive, l’opportunità di agire in chiave preventiva”. È stata condivisa da tutti i partecipanti l’opportunità di promuovere incontri informativi e di sensibilizzazione nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione anziana, come le parrocchie e centri di assistenza fiscale, con la diffusione di relativo materiale informativo.

A partire dalle prossime settimane, con la collaborazione di Caritas e dei Comuni aderenti, si terranno i primi incontri alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Banca d’Italia, per l’informazione sulle condotte maggiormente utilizzate dai malintenzionati e sui canali di segnalazione di eventuali comportamenti sospetti.