Inizio di settimana con tempo variabile nel piacentino, tra sole e possibili temporali.

La giornata di lunedì 25 luglio inizierà con cielo sereno in tutta la provincia; nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio in particolare sui rilievi, dove sono attesi locali rovesci o temporali. Migliora in serata. Anche martedì 26 luglio iniziali condizioni di bel tempo, peggiora dalla tarda mattinata con possibilità di temporali in estensione dai rilievi alla pianura; rasserenamenti in serata. Non si allenterà però la morsa del caldo.

“Correnti occidentali relativamente più fresche – le previsioni di Arpae per i giorni successivi – potranno favorire condizioni di temporanea instabilità con possibilità di locali rovesci o temporali pomeridiani, più probabili sui rilievi e tra venerdì e sabato anche sulla pianura, in un contesto di tempo comunque soleggiato. Le temperature si manterranno stazionarie con valori attorno a 34 gradi nei valori massimi e minime attorno a 23/24 gradi”.