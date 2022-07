Una fuga finita male. Nella notte del 20 luglio, intorno alle 2.30, un’auto di malviventi, inseguita da una pattuglia dei carabinieri di Gropparello, si è schiantata sulla strada provinciale che collega Gropparello e Carpaneto, all’altezza di Celleri. Sbandando, l’auto ha abbattuto un muretto di recinzione.

I ladri sono stati colti sul fatto mentre erano intenti a sottrarre rame da un’azienda della zona. Intorno alle 2 di notte, la pattuglia dell’Arma ha notato una vettura ferma col baule aperto nei pressi del capannone: nel cortile due persone si stavano muovendo con fare sospetto. Alla vista dei carabinieri uno dei malviventi è subito fuggito, mentre l’altro è salito a bordo della Golf nera dove un complice si trovava alla guida.

Foto 2 di 2



L’auto è partita a tutta velocità e ne è nato un inseguimento per circa due chilometri fino allo schianto contro il muretto: uno dei due uomini a bordo è scappato nell’oscurità dei campi, mentre l’altro è stato fermato dai militari. Si tratta di un 26enne con precedenti, per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato. Sul posto è giunta a supporto anche una pattuglia del Radiomobile di Fiorenzuola.

Il personale di Sicurezza e Ambiente ha provveduto al ripristino della sede stradale dopo l’incidente.