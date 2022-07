“Interviste impossibili nell’antica Veleia” con Stefano Massini

Prosegue la rassegna “Veleia Teatro”, con la direzione artistica di Paola Pedrazzini e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Protagonista dell’evento in programma domani, giovedì 7 luglio alle 21 e 30, è Stefano Massini. Un evento speciale, realizzato per il festival, che vedrà Massini sul palco dell’area archeologica insieme al musicista Stefano Corsi nelle “Interviste impossibili nell’antica Veleia”.

Lo scrittore italiano vivente più rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo (tradotto in ventisette lingue, celebrato da Broadway al West End di Londra, già consulente artistico del piccolo Teatro di Milano dopo il grande successo del suo trittico diretto da Luca Ronconi), il pluripremiato Stefano Massini, amato e seguito per i suoi racconti in teatro ma anche in trasmissioni tv (come “Piazzapulita” su La7), che ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo, dialoga a Veleia con i fantasmi del mondo antico, in una narrazione inedita, ispirata al format delle “interviste impossibili”.

Lo spettacolo è sold out, ma è possibile essere inseriti nella lista d’attesa scrivendo a info@veleiateatro.