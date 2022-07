Irlanda in Musica, nel week end Bobbio capitale della musica celtica

Dopo una lunga pausa forzata, torna venerdì 22 e sabato 23 luglio Irlanda In Musica che da più di un ventennio celebra la fondazione da parte del monaco irlandese Colombanus della città di Bobbio portando la musica celtica nel capoluogo della valle della Trebbia. Il festival sarà profondamente rinnovato nei contenuti, offrendo musica, birra e cibo. Nei due giorni di festival si alterneranno sul palco allestito in Piazza San Colombano diverse band, ciascuna con visioni diverse della musica irlandese.

XXIII° Edizione | 22-23 Luglio

Piazza San Colombano, Bobbio

INGRESSO GRATUITO

PROGRAMMAZIONE MUSICALE

VENERDÌ 22 LUGLIO

– ore 21 Talamh

– ore 21.45 FOLKAMISERIA: nascono nel 2007 con l’obiettivo di portare nei pub la musica folk senza rinunciare all’impatto rock. Il loro repertorio è sempre stato molto vario, ma il vero punto di forza dei Folkamiseria è lo spirito e l’approccio con i quali propongono la loro musica, per gli arrangiamenti coinvolgenti e i live pieni di carica. Nel 2010 decidono di autoprodurre quello che sarebbe diventato il loro primo disco in studio, dal titolo “Festa Mobile”: 2000 copie vendute in 3 anni, migliaia di visualizzazioni su youtube e una sempre più alta affluenza di pubblico ai loro concerti. La loro visibilità sul territorio italiano è notevolmente aumentata grazie anche alle numerose aperture ai live di artisti di indiscusso spessore, come Inti Illimani, Edoardo Bennato, Modena City Ramblers, Carlos Nuñez, Folkstone, Dubioza Kolektiv, Kocani Orkestar e molti altri. Con 15 anni di attività, 5 album all’attivo, più di 1000 concerti, esibizioni nei migliori festival europei con artisti nazionali ed internazionali i Folkamiseria sono una delle realtà Folk/Rock/Celtic italiane più apprezzate e conosciute!

SABATO 23 LUGLIO

– ore 21.30 TRIO STEWART, DAMEI & LOMBARDI: il trio si forma nel 2021 da un’idea di collaborazione tra il musicista scozzese Calum Stewart e due musicisti del gruppo dei Fourth Moon ed Elír, David Lombardi (Italia) e Jean Damei (Francia). Calum Stewart è uno dei suonatori di cornamusa e flauto più ricercati ed affermati in Europa e vanta collaborazioni con la London Philharmonic Orchestra, la London Symphony Orchestra e la BBC Symphony Orchestra. Calum. Calum è molto attivo come session musician e con un trio ed un quartetto a suo nome. É inoltre il vincitore del premio come Best Instrumentalist Of The Year 2018 per la BBC Scotland Traditional Music Awards. David Lombardi e Jean Damei sono musicisti affermati nel panorama folk Europeo grazie ai loro progetti di musica folk contemporanea come i Fourth Moon, Elír, Dallahan, Routes Quartet ed Event Horizon. I tre hanno deciso di unirsi e collaborare per creare un nuovo trio energetico dal suono coinvolgente che propone un mix di brani tradizionali Irlandesi e Scozzesi e composizioni originali.